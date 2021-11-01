1 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Валентин Балашов, , 13:58 — REGNUM Правительство России рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обеспечения прав граждан, осуществляющих любительское рыболовство, на реализацию добытых водных биоресурсов».

Айвазовский Иван Константинович. Рыбаки на берегу моря

Тема любительской рыбалки в данном контексте гремела в федеральных и региональных СМИ почти два года. Кто только из «слуг государевых» не отметился в эфире. Обещания узаконить право граждан на продажу любительских уловов были адресованы в первую очередь жителям удалённых приморских территорий, которые для обеспечения

своей жизнедеятельности готовы на законных основаниях продавать часть законно выловленного морского улова, не используемого ими для личного потребления.

В целом поддерживая законопроект, в своем заключении правительство сформулировало длинный перечень претензий к проекту документа, указав на его безобразное качество. Откровенно говоря, правительство не оставило живого места на дефективном «бумажном теле», изготовленном авторами представленного «шедевра».

Автора на сцену

Не является секретом то, что текст законопроекта создавали в Федеральном агентстве по рыболовству, о чем свидетельствует соответствующая официальная переписка.

В 2020 году заинтересованные региональные руководители, как им казалось, для пользы дела избрали позицию дружить с указанным федеральным ведомством. Не особо вникая в детали, они согласились с концепцией Росрыболовства и доверили коллегам сделать важный для жителей приморских территорий законопроект. И что в результате?

Константин Константинович Долгов. Член Совета Федерации с 2019 года Council.gov.ru

А в итоге зубодробительный отзыв правительства на этот законопроект направлен совсем не Росрыболовству или Минсельхозу — они формально как бы и ни при чём. Свои замечания высший орган исполнительной власти адресовал в один из приморских субъектов Российской Федерации — в Мурманскую область. А именно тому, кто направил в правительство текст проекта закона в данной редакции — персонально сенатору К. К. Долгову, представляющему в Совете Федерации этот регион. Заключение на всякий случай послали еще и в Государственную думу.

Глупость или саботаж?

По прошествии двух лет одобренное президентом России направление работы госаппарата в сторону расширения прав граждан, живущих в приморских субъектах Российской Федерации, так и не реализовано.

Два года назад многочисленные рыболовы приморских территорий искренне поверили предвыборным обещаниям высоких должностных лиц, а теперь скептически наблюдают, что же будет дальше. Пока ещё «не плюнули и не махнули рукой на все это…» ждут от власти результата — надеются. Напомним, инициативу граждан с самого начала активно поддержали главы Мурманской, Магаданской и Сахалинской областей. Позже свой интерес проявил Приморский край. Учитывая то, что тема стала общероссийской, Росрыболовство на определенном этапе «как бы даже» возглавило это приморское движение, о чем заявлял глава ведомства И. В. Шестаков.

Шестаков Илья Васильевич. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Fish.gov.ru

Однако, если спокойно проанализировать события этой истории, то в процессе исполнения отчетливо было видно, что в подготавливаемые Росрыболовством «концепцию» и поправки в законодательство чиновниками изначально закладывались очевидные принципиальные «дефекты», на которые, собственно говоря, и указывает теперь в своем заключении правительство России. В 2020 году на большинство этих «нестыковок» будущего закона в некоторых приморских субъектах Российской Федерации неоднократно обращали внимание. Но в Москве мнение регионов проигнорировали. Теперь остается только предполагать, делалось ли это должностными лицами федерального ведомства осознано и умышленно, был ли это «тихий саботаж», в основе которого может лежать нежелание разрешать гражданам законно продавать часть законно выловленных любительских уловов (фактически эта «торговля» происходит давно повсеместно и нелегально), или кабинетные люди, которые писали эти два проектных материала, — «дети малые» и действительно плохо понимают имеющий отношение к реальной жизни населения социальный смысл обсуждаемого предмета регулирования.

Так или иначе, в результате деятельности чиновников местным жителям удалённых приморских поселений, готовым получать все необходимые госбумаги на свою рыбу и платить государству 6%-ный налог как самозанятые — пока ничего не «светит». Они у себя дома на морском побережье не от хорошей жизни (у многих отсутствует стабильная оплачиваемая работа) будут и дальше законно ловить и незаконно продавать не используемую для личного потребления, принадлежащую им на праве собственности рыбу: с лодок у причалов, из багажников на обочинах дорог, по гаражам и в прочих грязных подворотнях. Попасть в систему легальной торговли свежей рыбой у жителей приморских территорий никакой возможности нет. В сложившихся условиях многие граждане продолжат приобретать у местных рыбаков-любителей разнообразные дары моря без ветеринарного и санитарного надзора, да и вообще без какого-либо контроля за происхождением этих «товаров».

Похоже, что некоторых федеральных «рыбных» чиновников такая ситуация вполне устраивает — с их точки зрения, всё надо оставить так, как есть.

И что дальше?

Информационного шума в федеральных и региональных СМИ вокруг этой темы было так много, что народ действительно поверил государству и ждал решения власти. Что в итоге? Бумажная пустышка.

Учитывая социальную значимость и складывающуюся вокруг данного законопроекта ситуацию, не исключено, что в ближайшее время этот вопрос вновь привлечет внимание президента России В. В. Путина.