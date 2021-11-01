Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве на территории бывшей промзоны «Южное Очаково» построят почти 560 тыс. кв. метров недвижимости и создадут почти 11 тысяч рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

Заброшенные промышленные кварталы. Детройт в наши дни

Площадь реорганизации двух участков промзоны «Южное Очаково» составит 26 га. В строительство инвестор вложит почти 125 млрд рублей. Ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 млрд рублей.

В промзоне планируется построить высокотехнологичные производства, а также офисные и деловые центры. Развитие промзоны «Южное Очаково» осуществляется в рамках программы «Индустриальные кварталы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в бывших промзонах за 10 лет построено и сдано в эксплуатацию 27,8 млн кв. метров недвижимости.

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