Домодедово, Московская область, 1 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Московское «Торпедо» одержало победу на «Спартаком-2» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в подмосковном Домодедово и завершилась со счётом 1:0.

Torpedo.ru Московский футбольный клуб «Торпедо»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Торпедо» Алексей Померко на 41-й минуте.

Матч должен был пройти в академии «Спартака» им. Ф. Черенкова, где проводит домашние матчи «Спартак-2». Но после введения московскими властями периода нерабочих дней Роспотребнадзор запретил проведение встречи.

«Торпедо» возглавило турнирную таблицу ФНЛ, в активе команды 41 очко в 20 матчах. «Спартак-2» идёт на 11-й строчке с 26 очками в 20 встречах.