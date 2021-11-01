Архангельск, 1 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Рослесхоз считает, что система Лес ЕГАИС закрывает лазейку для незаконной рубки леса — каждая машина с древесиной отслеживается от места заготовки до пункта обработки и вся цепочка заготовки древесины стала прозрачной, но на сегодняшний день ЛесЕГАИС эти задачи не выполняет. «Выполняется лишь внесение сведений о местах складирования древесины», — заявил ИА REGNUM председатель комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Дятлов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

«Нет отслеживания маршрутов автотранспорта и объема перевозимых грузов, не отображаются транспортные документы, отсутствует функционал для создания электронного сопроводительного документа. Существование покрытия всей территории Архангельской области космическим интернетом вопрос спорный, шофер не может ввести в ЛесЕГАИС сколько древесины он загрузил и куда повез. Контроль за каждой машиной без интернета невозможен», — считает эксперт.

По его словам, никакой привлекательности для лесного бизнеса в системе ЛесЕГАИС нет, она — обременение, организация другой системы учета и отчетности, подготовки кадров, расходы на технические средства, на людей, которые будут вносить в ЛесЕГАИС информацию о перемещении техники и грузов, фотографировать плоты.

Чиновники говорят, что выполняют поручение президента, но глава государства поручал бороться с нелегальной вывозкой, с нелегальными лесорубами 60% которых в Иркутской области, вывозом круглого леса за рубеж в Сибири и на Дальнем Востоке. Каким образом к этому имеют отношение регионы европейской части России непонятно. Может быть нужно решить вопрос с таможней в Сибири и нелегальный вывоз древесины закончится?

«Работать ЛесЕГАИС может, но требует дополнительных затрат. Надо сделать лесоустройство, надо сделать устойчивым прием в лесу интернета», — добавил Дятлов.