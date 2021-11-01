Орел, , 10:32 — REGNUM Церемония награждения лауреатов Международной премии интеллектуальной литературы им. Александра Зиновьева состоялась в Орле — в музее писателей-орловцев 29 октября, в день рождения советского и российского философа, писателя, мыслителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Участников награждения по видеосвязи приветствовала президент Регионального общественного фонда проектов развития институтов гражданского общества «Александр Зиновьев» Ольга Зиновьева.

Президент Регионального общественного фонда проектов развития институтов гражданского общества «Александр Зиновьев» Ольга Зиновьева приветствует лауреатов конкурса Пресс-служба правительства Орловской области

В 2021 году лауреатами премии стали: в номинации «Поэзия» Александр Логинов (Архангельская область, город Каргополь) за сборник стихотворений «Возвратите мне Родины свет золотой», в номинации «Проза» Иван Сабило (Москва) с романом «Чистая сила» и в номинации «Эссе» — Александр Андрюшкин (Санкт-Петербург) за сборник «Статьи о литературе и истории».

Международная премия интеллектуальной литературы учреждена в 2020 году, в память о русском философе, писателе Александре Александровиче Зиновьеве (1922−2006). Цель премии — поддержка авторов, продолжающих лучшие традиции русской, советской и российской литературы.