Калуга, 1 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области поддержала ходатайство о заключении под стражу организатора нарколаборатории, сообщили 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Prokuror-kaluga.ru Нарколаборатория

По версии следствия, 38-летний мужчина организовал в гараже частного дома лабораторию по производству наркотического средства мефедрона, которое он в последующем сбывал через интернет-магазин потребителям. В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов изъято более шести килограмм приготовленного для сбыта наркотика и оборудование, используемое для его изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование прокуратурой области взято на контроль. Подозреваемому грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.