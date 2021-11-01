Лондон, , 10:31 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

В активе Карацева теперь 2392 очка. Даниил Медведев идёт на втором месте (9540). Андрей Рублёв сохранил за собой шестую позицию (5150). Карен Хачанов потерял одно место и занимает 31-ю строчку (1 706).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Карацев впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-ю строчку.

Рейтинг ATP от 1 ноября:

Новак Джокович (Сербия) — 10 340 очков; Даниил Медведев (Россия) — 9 540; Стефанос Циципас (Греция) — 7 840; Александр Зверев (Германия) — 7 180; Рафаэль Надаль (Испания) — 5 635; Андрей Рублёв (Россия) — 5 150; Маттео Берреттини (Италия) — 4 768; Каспер Рууд (Норвегия) — 3 670; Янник Синнер (Италия) — 3 395; Хуберт Хуркач (Польша) — 3 366.

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