Лондон, 1 ноября 2021, 10:31 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.

Аслан Карацев
Аслан Карацев
(сс) Steven Pisano

В активе Карацева теперь 2392 очка. Даниил Медведев идёт на втором месте (9540). Андрей Рублёв сохранил за собой шестую позицию (5150). Карен Хачанов потерял одно место и занимает 31-ю строчку (1 706).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Карацев впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-ю строчку.

Рейтинг ATP от 1 ноября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 10 340 очков;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9 540;
  3. Стефанос Циципас (Греция) — 7 840;
  4. Александр Зверев (Германия) — 7 180;
  5. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 635;
  6. Андрей Рублёв (Россия) — 5 150;
  7. Маттео Берреттини (Италия) — 4 768;
  8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 670;
  9. Янник Синнер (Италия) — 3 395;
  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 366.

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