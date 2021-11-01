Лондон, 1 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

В активе Карацева теперь 2392 очка. Даниил Медведев идёт на втором месте (9540). Андрей Рублёв сохранил за собой шестую позицию (5150). Карен Хачанов потерял одно место и занимает 31-ю строчку (1 706).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Карацев впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-ю строчку.

Рейтинг ATP от 1 ноября: