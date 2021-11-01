Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
Лондон, 1 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 ноября сообщается на сайте организации.
(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев
В активе Карацева теперь 2392 очка. Даниил Медведев идёт на втором месте (9540). Андрей Рублёв сохранил за собой шестую позицию (5150). Карен Хачанов потерял одно место и занимает 31-ю строчку (1 706).
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Карацев впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-ю строчку.
Рейтинг ATP от 1 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 340 очков;
- Даниил Медведев (Россия) — 9 540;
- Стефанос Циципас (Греция) — 7 840;
- Александр Зверев (Германия) — 7 180;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 5 635;
- Андрей Рублёв (Россия) — 5 150;
- Маттео Берреттини (Италия) — 4 768;
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3 670;
- Янник Синнер (Италия) — 3 395;
- Хуберт Хуркач (Польша) — 3 366.