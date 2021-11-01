Бали, Индонезия, , 10:29 — REGNUM Поисково-спасательная группа в Индонезии приостановила поиски семи членов экипажа затонувшего судна KM Liberty I, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Поисково-спасательная операция длилась семь дней.

Судно KM Liberty затонуло после попадания в шторм в водах к северу от Бали. Жертвами инцидента стали 15 человек. Семь человек выжили, один умер, еще семь числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, два военных корабля, а также самолет CN-235 помогали в поисках жертв крушения судна KM Liberty I, затонувшего у берегов Бали.

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