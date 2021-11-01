Варшава, , 10:28 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к уголовному кодексу и другим законам — так называемый «пакет антикоррупционных актов». Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Fakt.pl

Поправка к одному из законов предусматривает запрет на совмещение мандата депутата и сенатора, а также руководителя местных органов власти с работой в компаниях, где государство владеет менее 10% акций.

Кроме того, лица, уличенные в коррупции, могут быть наказаны потерей работы, а также пожизненным запретом на работу в государственных учреждениях в случае повтора данного преступления.

После подписания президентом эти правила вступят в силу 1 января 2022 года.