Москва, 1 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В последнее время увеличилось количество провокаций со стороны Североатлантического альянса, чьи войска регулярно приближаются к границам РФ и иногда нарушают её. Об этом в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе», — отметил он.

Медведев напомнил, что за прошедший год «стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их».

Зампред Совбеза считает, что торговая война между США и КНР «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны».

По словам Медведева, санкционная политика даже в период пандемии не поменялась.

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«Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом «Северный поток — 2» лишь усилилась», — констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что страны военного блока НАТО не намерены идти на равноправный диалог с РФ, а напротив последовательно стягивают силы к российским границам.