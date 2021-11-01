Москва, 1 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Руководство МХАТа ответило певице и телеведущей Ольге Бузовой после её обращения относительно отмены спектакля «Чудесный грузин». Об этом 31 октября сообщило издание StarHit, ссылаясь на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

По словам пресс-секретаря, приказ об отмене спектакля «достаточно поздно» опубликовали — к этому моменту билеты уже были раскуплены, хотя «на момент принятия решения продажи плохо шли». «Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно», — объяснили представители МХАТа.

Ранее руководство МХАТа отменило спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой из-за «плохих продаж». На это артистка ответила скриншотом с сайта театра, на котором указано, что все билеты на постановку распроданы.