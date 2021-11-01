Архангельск, 1 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Даже с мерами господдержки до 1 января 2022 года перевести лесозаготовительные предприятия Дальнего Востока на лесопереработку не получится, считает председатель комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Дятлов. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Patrick Mackie Кругляк

«Субсидирование затрат, которое предусматривается как поддержка, способно поддержать действующие мощности, но не создаст новые производства. Распыляя усилия на поддержку небольших проектов невозможно кардинально изменить ситуацию на востоке страны, где нужны крупные лесоперерабатывающие центры», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее вице-премьер Юрий Трутнев во время визита в Забайкальский край перечислил некоторые меры господдержки лесников Дальнего Востока, которым с 2022 года будет запрещено отправлять круглый лес на экспорт: «В рамках постановления правительства РФ предприятиям лесного комплекса предоставляются субсидии на компенсацию до 80% затрат на транспортировку лесопромышленной продукции. В целях разработки и применения передовых промышленных технологий, формирования и освоения новых рынков инновационной продукции осуществляется льготное заемное финансирование из средств Фонда развития промышленности».