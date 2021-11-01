Исламабад, , 10:25 — REGNUM В результате теракта в пакистанской провинции Белуджистан погибли двое мирных жителей, сообщает 1 ноября газета Dawn.

Взрыв Jumping cheese

Отмечается, что террористы с помощью дистанционного устройства подорвали мотоцикл на одной из парковок в городе Паджгур.

По данным правоохранителей, мощность взрывного устройства составляла около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане произошло два взрыва. В результате терактов погибли четыре человека.