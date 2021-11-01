Донецк, 1 ноября 2021, 10:25 — REGNUM Россия ситуационно реагирует на действия Запада, но так и не встала на путь автономного стратегического действия, в связи с чем получает все новые и новые плевки со стороны США и Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью донецкому телеканалу «Юнион».
По его словам, очень хорошо, что глава МИД России Сергей Лавров активизировался на дипломатическом поприще и ведет себя достаточно энергично и резко, но все это является лишь суммой ситуационных действий, которая спровоцировано со стороны Запада. С этим же связан и ряд других ситуационных действий, какими бы мелкими они ни были.
Он отметил, что какие бы цели они не преследовали, их должен был кто-то прислать туда, покуда они сами никуда не ездят по очевидным причинам. Другим таким элементом является захват офицера СЦКК в Донбассе, то есть человека, находящегося в регионе с миссией Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, чего ранее никогда не бывало.
России плюют в лицо ставят перед выбором — откликнуться на провокацию, значит перейти к усилению конфронтации, либо «умыться», чего Россия делать не хочет. И все это происходит в ситуации некоего переформатирования мира на «лагерь демократии» и «лагерь авторитаризма».