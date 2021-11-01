Донецк, 1 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Россия ситуационно реагирует на действия Запада, но так и не встала на путь автономного стратегического действия, в связи с чем получает все новые и новые плевки со стороны США и Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью донецкому телеканалу «Юнион».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Эпоха, когда мы просто утираемся и говорим: «Как восхитителен ваш плевок», — она окончилась давно. Уже десятилетия нас отделяют от нее. Значит, каждый раз, когда нам плюют в рожу, мы отыгрываем. Мы отыгрывали, но это мы отыграли… В конечном итоге, если НАТО двигается так, как двигалось, мы меняем концепцию вхождения в Запад на концепцию автономной цивилизации… ничего такого ведь не произошло! Никакой стратегии новой не было предложено», — заявил Кургинян.

По его словам, очень хорошо, что глава МИД России Сергей Лавров активизировался на дипломатическом поприще и ведет себя достаточно энергично и резко, но все это является лишь суммой ситуационных действий, которая спровоцирована со стороны Запада. С этим же связан и ряд других ситуационных действий, какими бы мелкими они ни были.

«Это так вот всегда из мелочей нечто складывается… Так вот почему-то в Молдавии гостиницы какие-то набиты американскими спецназовцами. Это факт? Факт! Какого черта они делают в Молдавии, какого черта им надо? Говорил с приднестровцами, они говорят, что они на нас не прут, и их не 500 человек должно быть, чуточку поболее. В чем дело? Все, что мы можем пока понять, это то, что они чем-то хотят управлять в Одессе, если русские что-то сделают», — продолжил политолог.

Он отметил, что какие бы цели они ни преследовали, их должен был кто-то прислать туда, покуда они сами никуда не ездят по очевидным причинам. Другим таким элементом является захват офицера СЦКК в Донбассе, то есть человека, находящегося в регионе с миссией Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, чего ранее никогда не бывало.

России плюют в лицо, ставят перед выбором: откликнуться на провокацию — значит перейти к усилению конфронтации, либо «умыться», чего Россия делать не хочет. И все это происходит в ситуации некоего переформатирования мира на «лагерь демократии» и «лагерь авторитаризма».