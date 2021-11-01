Иркутск, , 10:24 — REGNUM По данным оперативного штаба на 1 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5524 человек, причём 77 из них добавили в сводку за минувшие выходные (30−31 октября 2021 года).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 122 709 человек (+1455 за выходные). Госпитализированы 5037 (+232 за выходные).

Выздоровели 107 023 пациента (+395 за выходные). Ещё 489 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+6 за выходные).

Читайте также: В Приангарье стремительно растет число выявленных носителей коронавируса