Чебоксары, 1 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам прокурорской проверки выявлены факты завышения предельных цен при закупке товаров для городского собрания депутатов. В частности, речь идёт о канцелярских товарах, где, к примеру, стоимость ручки для письма превысила 1,3 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Перьевые ручки

Речь идёт о закупке для нужд Новочебоксарского городского собрания депутатов в декабре 2020 года. В прокуратуре отмечают, что была приобретена шариковая ручка за 1304 рубля, при этом по нормативам в расчёте на одного работника стоимость ручки не должна превышать 100 рублей.

«Также главой города допущена закупка беспроводных наушников Apple в зарядном футляре, web-камеры, гарнитуры, перьевой ручки и некоторых иных товаров», — говорится в сообщении.

Всего было потрачено свыше 32 тыс. рублей. В прокуратуре отмечают, что закупка не соответствовала нормативам обеспечения функций новочебоксарского парламента.

«Все приобретённые предметы находились на рабочих местах», — добавляют правоохранители.

В адрес городского собрания депутатов Новочебоксарска внесено представление, а на главу города завели административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок»). Проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района заявила о закупке легкового автомобиля с максимальной ценой в 1,37 млн рублей, что составляет 10,5% от собственных доходов муниципального образования.

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