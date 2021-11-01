Рим, 1 ноября 2021, 10:22 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 31 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи представители двух стран договорились о создании технологического партнёрства по углеродной нейтральности для укрепления сотрудничества в области использования водорода, солнечной энергии и других низкоуглеродных технологий.

Австралийский лидер также пообещал, что его страна поделится с Южной Кореей своей технологией улавливания, использования и хранения углерода (CCUS).

Мун Чжэ Ин и Скотт Моррисон также договорились объединить южнокорейские технологии производства водородных автомобилей и производство водородной энергии в Австралии.