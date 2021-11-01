Рим, 1 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 31 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

В ходе встречи представители двух стран договорились о создании технологического партнёрства по углеродной нейтральности для укрепления сотрудничества в области использования водорода, солнечной энергии и других низкоуглеродных технологий.

Австралийский лидер также пообещал, что его страна поделится с Южной Кореей своей технологией улавливания, использования и хранения углерода (CCUS).

Мун Чжэ Ин и Скотт Моррисон также договорились объединить южнокорейские технологии производства водородных автомобилей и производство водородной энергии в Австралии.