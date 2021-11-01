Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 26 марта 2022 года. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

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В рамках зимнего расписания полетов запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 70 российским направлениям. Новыми среди них станут: Курган от авиакомпании «РусЛайн», Тобольск — от «Аэрофлота» и Магнитогорск — от авиакомпании Nordwind Airlines. Владивосток, Геленджик, Орск и Томск также будут представлены на карте маршрутов «Пулково» в период зимней навигации.

Значительное увеличение частоты полетов планируется на таких направлениях как Архангельск, Волгоград, Воронеж, Минеральные Воды, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Симферополь, Тюмень и Уфа.

«Международная программа полетов из Пулково насчитывает более 50 маршрутов, — отметили в пресс-службе. — Впервые в зимнем расписании появится направление Белград. Рейсы будут выполнять авиакомпании Air Serbia, Nordwind Airlines и «Аэрофлот». Кроме этого, с 19 декабря авиакомпания Nordwind Airlines запустит рейсы в Карловы Вары».