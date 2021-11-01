Волжский, Волгоградская область, , 10:19 — REGNUM Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова удовлетворил 30 октября Волжский городской суд Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Изучив материалы, суд принял решение отправить вице-мэра под домашний арест на срок до 25 декабря 2021 года.

Виктор Сухоруков в администрации Волжского курирует вопросы правового обеспечения, муниципального имущества, жизнедеятельности города, управления посёлками, деятельности территориальной административной комиссии и дела ГО и ЧС.

Об обысках и изъятии документов в городской администрации стало известно 28 октября.

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