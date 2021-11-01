Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM Проблему грузовой логистики между регионами Дальнего Востока будет решать специально созданная рабочая группа. В частности, она проконтролирует доставку продуктов и стройматериалов из Владивостока в Камчатский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе краевого правительства.

Груз (сс) distel2610

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Рабочая группа была создана по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. О проблеме полпред узнал из обращений губернатора Камчатки Владимира Солодова. Глава министерства транспорта РФ Александр Пошивай поручил, чтобы все задержавшиеся во Владивостоке грузы были доставлены в Камчатский край до 15 ноября. Речь идёт о 1600 контейнерах.

«Рабочая группа ведёт контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока с целью отправки в первую очередь самых необходимых — продукты питания, медикаменты, строительные материалы для объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов. Муниципалитеты и профильные министерства собирают информацию о задержанных грузах во Владивостоке. Информация направляется в министерство транспорта для дальнейшей работы. Минтранс в ежедневном режиме обновляет данные о задержанных контейнерах», — сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

По его словам, сложности с транспортировкой грузов из Приморья пока будут сохраняться. Это министр назвал поводом для того, чтобы отработать чёткую схему взаимодействия между регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, Сахалина и Магадана почувствовали на себе глобальный кризис грузовой логистики. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока.