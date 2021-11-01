Москва, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, ушел из жизни советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник. Об этом заявил пресс-секретарь международного форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин, передаёт ТАСС.

Головкин написал в Facebook, что «скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Колесник». Причина смерти актёра пока не сообщается.

Колесник снялся в более 50 фильмах, в частности, «Как закалялась сталь», «Овод», «Ярослав Мудрый», «Холодное лето пятьдесят третьего» и др.

Справка ИА REGNUM:

Алексій Антонович Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области.

В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого.

С 1975 года работал в театрах Украины, в том числе и в Киевском театре оперетты.

С 1982 года являлся актёром киностудии им. А. П. Довженко.