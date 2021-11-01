1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Одной из героинь соцсетей на минувшей неделе стала тюменка, разбившая тростью вдребезги лотерейный автомат. Комментаторы подшучивали, поддерживали уставшую от игромании мужа женщину, и справедливо замечали — раз государство не решает проблему легального игрового бизнеса, то её решают граждане самостоятельно, как умеют.

Елена Миронова, , 13:57 — REGNUM Одной из героинь соцсетей на минувшей неделе стала тюменка, разбившая тростью вдребезги лотерейный автомат. Комментаторы подшучивали, поддерживали уставшую от игромании мужа женщину, и справедливо замечали — раз государство не решает проблему легального игрового бизнеса, то её решают граждане самостоятельно, как умеют.

Игровые автоматы (сс) stokpic

Женщина узнала, что ее муж спускает все деньги в лотерейный автомат в одном из магазинов Тюмени. Она вооружилась тростью и разнесла «однорукого бандита» вдребезги, приговаривая, что он «сожрал все деньги» и разрушил семью. Её действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В пресс-службе УМВД по Тюмени сообщили, заявлений по поводу разбитого оборудования в полицию не поступало. Но видеозапись тоже является поводом, чтобы начать проверку по факту произошедшего. Кроме того, стражи порядка заинтересовались законностью работы игрового терминала.

В социальных сетях много обеспокоенных состоянием мужа, котому могло достаться за пагубное пристрастие не меньше, чем автомату. Комментаторы считают, что дело даже не в конкретной дисфункциональной семье — лотерейные автоматы, которые стоят по городам и весям России, заменили запрещённые игровые.

В Тюмени женщина разбила тростью игровой автомат

«Почему правоохранительные органы не проверяют законность установки игровых терминалов по всему городу?» — самый частый вопрос тюменцев в соцсетях. «Восполнили пробел в законодательстве», — отвечают сами же граждане.

«Юридически автомат по принципу работы можно записать в «автомат по продаже электронных лотерейных билетов с моментальным призами», а лотереи у нас разрешены», — пишут в паблике «Я люблю Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

"У женщины нарушены причинно-следственные связи. На почте продают билеты быстрой лотереи, тогда что? Разбить голову почтальону?» — комментируют тут же.

«А при чём тут автомат? Давайте тогда крушить алкоточки. У некоторых там тоже мужья берут спиртное, пропивая семейный бюджет», — отметили в группе «Главные новости Тобольска».

«Ну разбила она один автомат. Он пойдёт в другое место. Автоматы стоят везде. Все автоматы не перебьёшь», — пишет пользователь вышеуказанного паблика.

«Теперь заплатит немалый штраф и ущерб. А проблему эту не решила», — поддержал его другой. «Тот самый случай, когда женщина сделала работу полиции и заработала на статью», — пишет третий.

«Её в какой-то степени можно понять… Помню, как вахтовики в аэропорту все бабки просаживали», — пишет ещё один тюменец.

«Очень жаль подростков, которые там играют. Родители дают деньги на обеды, а они бандитам деньги отдают!» — сетуют в группе «Типичная тюмень».

В паблике «72.ru — новости Тюмени» отмечают, напоминают: «чтобы выиграть в казино, надо его купить». Такие лотерейные автоматы стоят около 10−20 тысяч рублей и окупаются в первый же день работы.

«Молодец, баба! Хоть кто-то борется с этими автоматами. Все, кто играет в этих автоматах, знайте, устройство так запрограммировано, что прибыль будет только у хозяина, не тратьте зря свои деньги, включите мозги!», — раскрывают тут же секрет Полишинеля.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). 1475–1502

«Надо организовать сбор подписей, чтобы женщину не наказывали», — предлагают в тюменской группе «Подслушано на Лесобазе»

«Она молодец! Своими неадекватными действиями устроила скандал на всю страну. Может, после такого закроют лазейку в законе? Будет резонанс, может, и обратят внимание на эти автоматы и все поубирают», — надеются в паблике «ЯПлакал».

И здесь же пользователи иронизируют, что сегодня героиня интернета недовольна игровыми автоматами, а завтра — ценами в магазинах. Тогда берегитесь, прилавки. Так или иначе, долбёжка автоматов не решает проблему лотерейных автоматов, о которой пора задуматься народным избранникам-законотворцам.