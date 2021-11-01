Варшава, 1 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. 31 октября представители Войск территориальной обороны Польши приняли участие в ежегодной акции «Солдатская память» — убирали на могилах ветеранов. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Полковник Марек Петжак из командования Войск территориальной обороны сказал журналистам, что солдаты ищут могилы героев и убирают их перед одним из самых важных праздников в католическом календаре — Дня всех святых.

«Солдаты Войск территориальной обороны стараются позаботиться о могилах наших великих героических предшественников из Армии Крайовой или из польских объединений, боровшихся за независимость. Во всей Польше действует программа, в рамках которой мы заботимся о памятных местах, могилах. Мы убираем на этих могилах, зажигаем символические лампадки», — сказал он.