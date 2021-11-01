Воронеж, , 10:15 — REGNUM Теплая погода задержится в Воронежской области 1−7 ноября, однако в регион придут дожди, прогноз погоды на первую неделю ноября опубликовал Росгидрометеоцентр.

Осень Марина Захарова © ИА REGNUM

1 ноября в регионе сохранится солнечная погода, днем воздух прогреется до +11 градусов, в ночь на 2 ноября — до +4 градусов. Тёплая погода, по прогнозу, в Воронежской области ожидается и 2−3 ноября: днём до +12, ночью до +8, при этом в ночное время уже ожидаются дожди.

Днём 4 и 5 ноября в Воронежской области прогнозируются дожди, но днём будет по-прежнему тепло — до +12. Также тепло и уже без дождей будет в субботу, 6 ноября, а 7 ноября днём выглянет солнце, хотя и будет несколько прохладнее — до +9.