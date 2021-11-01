Вашингтон, 1 ноября 2021, 10:12 — REGNUM Флагман Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Mount Whitney идёт в Черное море, сообщается в Twitter флота.
Отмечается, что на борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.
Читайте также: США и НАТО заявили о военно-морской операции в Средиземном и Чёрном морях