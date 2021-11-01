Москва, 1 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны Южное Очаково в Москве, сообщает 1 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

alinco_fan Промзона

«Площадь двух участков бывшей промзоны Южное Очаково, подлежащих комплексному развитию, составит 26 гектаров. В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 млрд рублей», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, его слова приводятся в информации.

Заместитель мэра отметил, что на месте бывшей промзоны планируется создание новых производств, которые дадут столице 11 тыс. рабочих мест.