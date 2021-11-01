Ульяновск, , 10:10 — REGNUM Во время пандемии одним из самых популярных форматов работы бизнеса и экспортного центра Ульяновской области стала программа «Час с торгпредом», благодаря которой потенциальные экспортеры могут напрямую с помощью видеосвязи провести переговоры с потенциальными партнерами. Как сообщает ulpravda.ru, в 2021 году предприниматели региона в таком формате уже выходили на связь с представителями компаний из Финляндии, Австрии, Армении, Франции, Германии, Швеции, Италии и Испании.

В целом благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» ульяновские рыба, мясо, молочная продукция, крупы, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки становятся доступнее и для иностранных потребителей.

Объем экспорта продукции АПК региона составил 1,2 миллиона долларов, или почти 100 миллионов рублей. В одну только Белоруссию Репьевский крупозавод (Новоспасский район) до конца года планирует отгрузить 30 — 40 тонн крупы.

А в июне 2021 года при содействии Центра поддержки экспорта Ульяновской области компания направила образцы крупы во Вьетнам для размещения в шоурумах. Аграрная продукция из Ульяновской области уже разъезжается в полтора десятка стран. Кроме тех, что уже названы, это ещё Киргизия, Израиль, Монголия, Армения, Германия, Китай, Корея, Украина, Эстония, и даже Бангладеш.

«К 2024 г. предполагается достичь следующих показателей: число экспортеров Ульяновской продукции удвоится, рост объема экспорта услуг предприятий области увеличится до 280 млн долл. США (в этом году он должен составить порядка 210 млн долларов США), объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров должен достичь 750 млн долл. США, а объем экспорта продукции АПК — 72 млн долл. США. Ульяновская область — единственный регион, имеющий три специнвестконтракта», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, генеральный директор ООО «Ульяновская станкостроительная Компания» Алексей Ситников.

Напомним, инициатива «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» помогает предприятиям осуществить поставки своих товаров на новые рынки сбыта, повысить конкурентоспособность российской продукции. Среди перспективных отраслей промышленности — металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, химическая отрасль и многое другое.

Министерство промышленности и торговли России предлагает бизнесу ряд мер поддержки по выходу на внешние рынки. Торговые представительства России за рубежом помогут проанализировать контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать экспортный товар и на каких профильных выставках его можно представить.