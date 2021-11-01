Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2021 года судебные приставы взыскали с должников более 5,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объем взысканий задолженности по налогам составил более 1 млрд рублей. Долгов по административным штрафам взыскано около 127 млн рублей.

Сумма взысканий задолженности по заработной плате составилаоколо 95 млн рублей. В сфере ЖКХ взыскана задолженность в сумме свыше 191 млн рублей, в сфере топливно-энергетического комплекса — свыше 176 миллионов рублей.

Свыше 174 млн рублей перечислено в пользу взыскателей по исполнительным производствам об уплате алиментов. Этот объем на 50 млн рублей больше, чем в 2020 году.