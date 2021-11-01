Барнаул, 1 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Вместо ужесточения наказания за неоплату счетов на электроэнергию имеет смысл реорганизовать её учет. Об этом 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя слова главы НП «Совет рынка» Максима Быстрова:

Электричество

«В психологии известны два вида «подкрепления поведения». Есть негативное подкрепление — наказание (в том числе, штрафы), есть позитивное подкрепление (в том числе, премирование, акции скидок). Мой жизненный опыт убедил меня, что эффективнее действует «позитивное подкрепление».

А вот то, что касается электроэнергии, то по опыту нашего ТСЖ могу отметить, что в 2015 году энергетики подали на наше ТСЖ в суд с требованием возместить долг жителей 52 тысячи рублей. После сверок оказалось, что этот долг всего 5 тысяч рублей. А энергетики злоупотребляют и если жилец не передал показания, то ему начисляют по нормативу…

Поэтому мы в 2015 году просто предложили энергетикам изменить договор и учет показаний квартирных счетчиков ТСЖ взяло на себя. А энергокомпания только контролирует два общедомовых счетчика. Так что это пример, когда мы в ТСЖ решили реорганизовать учет и сегодня за учет внутри дома ответственность несет ТСЖ и сегодня долгов у нас нет.

Так что есть выход в отработке разумных управленческих решений в сфере учета потребляемой электроэнергии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НП «Совет рынка» глава Максим Быстров предложил увеличить штрафы за неуплату по счетам за потребление электроэнергии для юридических лиц со 100−200 тыс. рублей до 200−400 тыс. Все инициативы касаются только так называемых неотключаемых потребителей.

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