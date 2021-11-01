Бабушкин, Бурятия, 1 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии следователи начали проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело мальчика нашли 31 октября на берегу Байкала.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Предварительно установлено, что подросток жил с бабушкой и братом в городе Бабушкин. Накануне, 30 октября он вышел из дома и не вернулся.

«В ходе поисков на следующий день его тело найдено на побережье возле города в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания. Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле ребенка не обнаружено», — отметили в управлении.

Рядом с телом погибшего, как отмечается, также найдены два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов и один полный. Для установления причины смерти подростка назначена судмедэкспертиза.

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