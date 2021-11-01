Индонезия получила новую партию вакцины от коронавируса
Джакарта, 1 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов, сообщает Kompas.
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«Правительство Индонезии выражает свою глубочайшую признательность и благодарность дружественным странам», — говорится в заявлении министерства связи и информационных технологий.
В общей сложности в Индонезии насчитывается 313 155 360 доз вакцины от коронавируса.
Правительство Индонезии призывает общественность продолжать выполнять медицинские протоколы, не проявлять беспечности и быть внимательными к увеличению случаев заболевания, чтобы не произошла новая волна эпидемии.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отказалось комментировать новые факты, свидетельствующие о предполагаемой причастности Великобритании к трагическим событиям в стране в 1965 году.