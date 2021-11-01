Бразилиа, , 10:06 — REGNUM В результате обвала в пещере Дуас Бокас в Алтинополисе во время учений погибли девять бразильских пожарных. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Сан-Паулу Доао Дориа.

Пещера Павел Можаев (Mevo)

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«Спасатели Сан-Паулу только что завершили поисковые работы в Алтинополисе. Выражаю сочувствия семьям и друзьям девяти гражданских пожарных, погибших в этой трагедии», — написал он в Twitter. По информации пожарной службы области, всего в пещере Дойс-Бокас под обвал попали десять человек, найти живым удалось только одного из них. Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы пожарной части PMESP, в пещере Итамбе в штате Сан-Паулу проходили пожарные учения, в которых принимали участие 26 человек, в том числе ученики школы Real Life. В ходе учений на всех участников обрушился свод пещеры.

14 человек не пострадали, ещё троих удалось спасти, они были госпитализированы с травмами и переохлаждением. При разборе завалов удалось найти тела семерых человек, ещё два человека числились пропавшими без вести.