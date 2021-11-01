Ставрополь, , 10:04 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки от последствий COVID-19 скончались 35 человек. За все время пандемии жертвами опасной новой инфекции стали 4055 жителей края. Такие данные привел 1 ноября в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

Коронавирус Nilses

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Общее число носителей коронавируса на Ставрополье к началу ноября достигло 98 213 человек. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 453 пациентов. Выздоровели за эти же сутки 129 человек, а днем ранее — 299 человек. Общее число сумевших справиться с болезнью пациентов достигло 76 467 человек.

В настоящее время на Ставрополье лечатся от COVID-19 более 17 тыс. пациентов. Занятость коек в ковидных госпиталях превышает 95%. Власти региона намерены открыть еще 100 койко-мест для лечения ковидных пациентов в краевом лечебно-реабилитационном центре, сообщил Владимиров.

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