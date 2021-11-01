Белгород, , 10:07 — REGNUM Мобильные кислородные концентраторы закупают для лечебных учреждений власти Белгородской области. Это позволит обеспечить кислородом больше пациентов с COVID-19, сообщил 1 ноября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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На средства областного бюджета закупят 628 мобильных концентраторов. Первые 40 единиц направят во вторую горбольницу Белгорода.

«Прибор «выжимает» кислород из воздуха и подаёт его пациенту в концентрированном виде. С помощью этой техники мы сможем подключать к кислороду больше пациентов. Получать устройства начнём уже на следующей неделе. Сейчас кислородом дополнительно оборудуем 850 коек. Но главное — те ограничительные меры, которые сейчас введены, это выходная неделя. Надеюсь, она позволит сбить волну распространения заболеваний коронавирусной инфекцией», — написал глава региона.

В течение ноября новое оборудование поэтапно получат инфекционная и детская областная больницы в Белгороде, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского и несколько ЦРБ.