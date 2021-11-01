Белгород, 1 ноября 2021, 10:07 — REGNUM Мобильные кислородные концентраторы закупают для лечебных учреждений власти Белгородской области. Это позволит обеспечить кислородом больше пациентов с COVID-19, сообщил 1 ноября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.
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На средства областного бюджета закупят 628 мобильных концентраторов. Первые 40 единиц направят во вторую горбольницу Белгорода.
В течение ноября новое оборудование поэтапно получат инфекционная и детская областная больницы в Белгороде, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского и несколько ЦРБ.