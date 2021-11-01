Мадрид, , 10:02 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что инфляция «имеет некоторые структурные элементы, но она больше связана с экономической ситуацией, которая должна иметь ограниченный горизонт». Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, застой из-за пандемии вызвал «паралич экономики, беспрецедентное падение ВВП», и что «это также привело к вынужденным сбережениям граждан».

Санчес отметил, что «отсюда и нынешний подъем экономики», который позволил Испании «восстановить допандемический уровень занятости».