Мадрид, 1 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что инфляция «имеет некоторые структурные элементы, но она больше связана с экономической ситуацией, которая должна иметь ограниченный горизонт». Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

По его словам, застой из-за пандемии вызвал «паралич экономики, беспрецедентное падение ВВП», и что «это также привело к вынужденным сбережениям граждан».

Санчес отметил, что «отсюда и нынешний подъем экономики», который позволил Испании «восстановить допандемический уровень занятости».