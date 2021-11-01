Москва, , 10:01 — REGNUM Ко Дню народного единства парки Москвы подготовили специальную праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

День народного единства Duma.gov.ru

Москвичей ждут познавательные лекции, творческие занятия, мастер-классы, концерты и викторины. А парк «Фили» покажет церемонию подведения итогов онлайн-фестиваля талантов детей и молодежи «Национальная гордость».

Присоединиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню народного единства, можно будет на страницах парков в соцсетях бесплатно и без предварительной регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Россия будет праздновать День народного единства четыре дня — с 4 по 7 ноября.

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