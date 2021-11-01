Архангельск, 1 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Федеральная власть решила заниматься лесоустройством, чтобы понимать сколько в России лесных ресурсов, считает председатель комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Дятлов. «Представления о них абстрактные, но денег на лесоустройство Москва не даёт, в Архангельской области оно актуально всего лишь на 20%», — заявил он в интервью ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

«Парадокс — денег на лесоустройство нет, а в результате бюджет лишается доходов от освоения леса, налогов от предприятий ЛПК. Лесные предприятия готовы сами заниматься лесоустройством, но закона, позволяющего это делать нет», — уточнил Дятлов.

По словам председателя комитета, есть поручение президента 2013 года о помощи предприятиям в строительстве лесных дорог, но оно не выполняется. Лесники готовы сами строить лесные дороги, но не могут использовать ближайшие песчаные и гравийные карьеры, чтобы удешевить это строительство, хотя лесные дороги со временем станут муниципальными.

«В Арктической зоне дали льготы, но никаких мер поддержки ни по строительству дорог, ни по инфраструктуре, ни по электричеству, оно не получает. У нас так: инвестор выживет — хорошо, не выживет — никому дела нет. Никого не интересует, что цена на оборудование и стройматериалы выросла в разы», — полагает Александр Дятлов.