Москва, 1 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на отмену спектакля «Чудесный грузин» с её участием. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 31 октября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

Артистка разместила скриншот с сайта МХАТа — в разделе выбора места на постановку указано, что все билеты уже проданы. «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж, как на спектакль с моим участием», — написала Бузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спектакль «Чудесный грузин», в котором Бузова исполняет одну из ключевых ролей, перенесли на неопределённый срок. Причиной отмены постановки, запланированной на 2 ноября 2021 года, стали «плохие продажи билетов в период карантинных ограничений».