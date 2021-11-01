Пенза, , 09:59 — REGNUM Экс-прокурор Пензенской области Наталья Канцерова назначена полномочным представителем губернатора региона в Законодательном собрании Пензенской области. Об этом стало известно 1 ноября.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, колоссальный опыт Натальи Канцеровой, которая с 1979 года начала работать в системе прокуратуры региона.

«Теперь все законопроекты, которые вносятся мною, правительством в Законодательное собрание, будут проходить через Наталью Евгеньевну, в том числе все процедуры необходимых согласований, которые ведутся по законодательной работе, они тоже будут осуществляться через Наталью Евгеньевну», — цитирует «Пенза-Взгляд» губернатора.

Глава области пожелал своему полномочному представителю хорошей работы на новой должности.

Наталья Канцерова по указу президента РФ Владимира Путина покинула пост прокурора Пензенской области в середине октября.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на 8 ноября назначен конкурсный отбор на замещение должности главы администрации города.

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