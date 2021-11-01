Ярославль, , 09:57 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе здания детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле ещё не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Здание детской больницы в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты муниципалитета по предложению мэрии Ярославля изменили назначение участка под зданием. Из зоны медицинских центров участок переведён в общественно-деловую зону. Ранее детская больница была выведена из здания якобы из-за угрозы обрушения.

«Здание детской больницы на ул. Советской находится в собственности Ярославской области. В рамках выделенных бюджетных ассигнований проводится необходимый комплекс мероприятий по сохранению здания: организована охрана объекта, поддерживается рабочее состояние инженерных коммуникаций. На данный момент решение о реализации имущества с торгов не принято, решение вопроса о вовлечении имущества в экономический оборот находится в стадии проработки», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Из ответа понятно, что речь о возвращении в здание больницы не идёт.

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