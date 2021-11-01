Ярославль, 1 ноября 2021, 09:57 — REGNUM Решение о дальнейшей судьбе здания детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле ещё не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты муниципалитета по предложению мэрии Ярославля изменили назначение участка под зданием. Из зоны медицинских центров участок переведён в общественно-деловую зону. Ранее детская больница была выведена из здания якобы из-за угрозы обрушения.
Из ответа понятно, что речь о возвращении в здание больницы не идёт.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле вместо бани и больницы будут жильё и офисы