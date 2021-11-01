Мадрид, , 09:57 — REGNUM Королева Испании Летисия отправится 2 ноября с визитом в Парагвай. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что испанская королева намерена посетить несколько проектов в рамках двустороннего сотрудничества и подчеркнуть силу и последовательность солидарности Испании с этой страной.

В сопровождении государственного секретаря по международному сотрудничеству Пилар Канселы королева Летиция посетит некоторые из основных проектов испанского сотрудничества как в столице Парагвая Асунсьоне, так и в городе Энкарнасьон на юге страны.