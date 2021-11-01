Москва, , 09:55 — REGNUM Самолечение при коронавирусной инфекции может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Лечение заболевания Okeydoc.ru

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Медик указала на то, что даже после лёгкой формы болезни бывают очень серьёзные осложнения. Она отметила, что многие российские граждане слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Иногда люди болеют десять дней, и только потом вызывают врача, когда уже процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится всё больше и наступает кризис.

«Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — подчеркивает в беседе с радио Sputnik специалист.

Также, рассказала Лапа, часто встречаются пациенты, которые при заболевании коронавирусом месяц не принимали никаких лекарств, кроме противовирусных препаратов. В таких случаях постковидный синдром может длиться не один месяц. Последствия недолеченного коронавируса — постоянный головные боли, травмированные почки и поражённые суставы, добавила врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что никаких биологически активных добавок, которые защитят от коронавируса, нет. Также сообщалось об отсутствии на сегодняшний день данных, подтверждающих пользу дополнительного приёма витаминов С и D для предотвращения или лечения COVID-19.