Самара, , 09:56 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей в Самарской области. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ночью 31 октября в Красноярском районе на девятом километре Обводной автодороги г. Самара рядом с поселком Дубки столкнулись два грузовых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. В одном автомобиле находился взрывоопасным груз. При этом разгерметизации емкости не произошло.

«Силу удара от столкновения приняла на себя кабина второго автомобиля с пассажирской стороны. Пассажир получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для извлечения тело погибшего из автотранспортного средства требовалась помощь спасателей, которые задействовали гидравлический инструмент. Вскоре работы были закончены.