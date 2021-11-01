Сеул, , 09:54 — REGNUM По состоянию на конец сентября в Южной Корее было зарегистрировано 200 100 электромобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с концом предыдущего квартала показатель вырос на 16,4%.

Количество гибридных автомобилей за аналогичный период времени увеличилось на 7,6%, составив 844 тыс. единиц.

Как сообщил представитель министерства, количество экологически чистых транспортных средств значительно выросло благодаря политике правительства по нейтрализации выбросов углерода. Общее количество транспортных средств, зарегистрированных в Южной Корее, достигло почти 25 млн единиц.