Кишинёв, , 09:53 — REGNUM Молдавия будет добиваться «окончательного» разрешения приднестровского конфликта. Об этом 1 ноября в интервью газете «Коммерсантъ» заявила президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду Iulian Burcescu

«Это должно быть сделано с сохранением суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах международно признанных границ», — сказала Санду.

Она отметила, что другим важным условием решения конфликта для неё является то, чтобы это происходило мирно. Также важно, чтобы во время этого процесса «наше государство было функционально и стабильно».

По мнению Санду, решение должно быть сформировано в Молдавии, а потом представлено на обсуждение странам-участницам формата «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также ЕС и США — в качестве наблюдателей).

Стоит отметить, глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее отмечал, что в Молдавии при создании республики отменили все законы, действовавшие в СССР. Под отмену также попали и те законы, которые предусматривали вхождение Приднестровья в Молдавскую ССР. Таким образом, по мнению Красносельского, у Кишинёва нет оснований на включение ПМР в состав Молдавии.

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