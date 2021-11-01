Нью-Джерси, США, 1 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

В составе «Коламбуса» шайбы забросили форварды Оливер Бьёркстранд, Патрик Лайне и Бун Дженнер. У «Нью-Джерси» отличились нападающие Андреас Юнссон, Доусон Мерсер и защитник Даги Хэмилтон.

В серии точнее оказались хоккеисты «Коламбуса». Решающий бросок исполнил форвард Якуб Ворачек.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 10 очков. «Нью-Джерси» идёт на девятом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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